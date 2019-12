Citizenship Act Protest, UP, TMC: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CAA के खिलाफ भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता घायलों-मृतकों से मिलने लखनऊ आ रहे हैं। लेकिन यूपी के डीजीपी (UP DGP, OP Singh) ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि तनावपूर्ण माहौल में धारा 144 का उल्लंघन करने से हालात बिगड़ सकते हैं।

क्या बोले यूपी के डीजीपी: ओपी सिंह ने कहा, ‘हिंसा केस में 879 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य भर में लगभग 5,000 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 135 आपराधिक मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और 288 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कुल 15 लोगों की मौत हुई है।’

UP DGP, OP Singh: We have come to know that some political leaders of Trinamool Congress want to visit here (Lucknow). We will not permit them for the same as section 144 is imposed in the area and it can make the atmosphere more tense. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/vcL3dD0EMN

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019