Lucknow Aliganj Fire: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोचिंग में लगी आग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी अलीगढ़ की एक जनसभा में बोल रहे थे, वे राजधानी लौट रहे हैं।

अलीगंज अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक जनसभा के दौरान कहा, “मुझे अभी-अभी लखनऊ में हुई एक घटना की जानकारी मिली है। वहां आग लगने की घटना में कुछ बच्चे फंस गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन इस दुखद घटना के कारण मुझे तुरंत लखनऊ लौटना पड़ रहा है। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

#WATCH | Aligarh: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "I have just received information regarding an incident in Lucknow. Some children have been caught in a fire incident there, resulting in their tragic deaths. While the administration is engaged in relief operations, this… pic.twitter.com/ia8hE9YGqf — ANI (@ANI) June 22, 2026

डीजीपी और गृह सचिव को दिए आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मैंने पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा करने और मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हम घटना की तह तक जाएंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे और मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।” उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अलीगढ़ फिर आएंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने की मुआवजे की घोषणा

इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने भी बयान जारी किया है। पीएमओ ने एक एक्स पोस्ट में लिखा,”उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।

Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from… — PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026

पीएमओ की तरफ से कहा गया, “बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।



सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026

राहुल गांधी ने भी जताया दुख

इस हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।” राहुल गांधी ने लिखा, “सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।”

भावुक हो गए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे को लेकर बताया है कि जिस कोचिंग में आग लगी, वह एक एनिमेशन सेंटर था। यहां बच्चे कार्टून बनाना सीखने आते थे। घायलों को KGMC ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख सचिव (गृह) और DGP को मौके पर बुलाया गया है और उन्हें कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा कि कोचिंग सेंटर में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने और बचाव का काम जारी है। पढ़िए पूरी खबर…