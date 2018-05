जवान अपनी जान की बाजी लगाकर कठि‍न परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन, अब तक की सभी जंगें लड़ने वाले शूरवीर को आखिरी वक्‍त में उचित सम्‍मान न देना दुखद है। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्‍शी उन्‍हीं शूरवीरों में से एक थे। उनका 24 मई को 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ले. जनरल बख्‍शी का 25 मई को अंतिम संस्‍कार किया गया था। लेकिन, उनके अंतिम संस्‍कार में न तो कोई जूनियर मंत्री शामिल हुआ और न ही सेना के किसी अधिकारी ने शिरकत की। ले. जनरल बख्‍शी के साथ काम कर चुके मेजर जनरल (रिटायर्ड) अशोक मेहता ने कहा कि भारत का यह सपूत बेहतर अंतिम विदाई का हकदार था। उन्‍होंने ‘द इंडियन एक्‍सप्रेस’ में लिखा, ‘भारत के सच्‍चे मिलिट्री आइकन ले. जनरल बख्‍शी भारत के महानतम सैनिक थे। उनका निधन नहीं हुआ, बल्कि उन्‍हें भुला दिया गया। वह बेहतर तरीके से अंतिम विदाई के हकदार थे। उनसे कम दर्जे वाले जवानों को बहुत कुछ मिला, क्‍योंकि उनका राजनीतिक जुड़ाव था। ले. जनरल बख्‍शी ऐसा नहीं थे। वह हकीकत में पेशेवर और पूरी तरह से गैरराजनीतिक थे।’

Lt Gen Zorawar Chand 'Zoru' Bakshi PVSM, MVC, VrC, VSM

The most decorated war Hero General of the Indian Army leaves this vale.

His tales remain, for eternity.

Here is he, after his famed 68 Brigade captured HajiPir, in Jammu and Kashmere#ObituaryOfTheDay 24 May 2018 pic.twitter.com/mXmzfIUXmU

