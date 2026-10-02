पंजाब पुलिस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा शहर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के एक छात्र को कैंपस में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ का एक और सोशल-मीडिया इन्फ्लुएंसर छात्र कथित तौर पर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से उनके नाम नहीं बताए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस दूसरे छात्र को ढूंढने के लिए डोडा और आस-पास के किश्तवाड़ जिले में छापेमारी कर रही है। वे पहले किश्तवाड़ में उसके घर गए, लेकिन जब वह वहां नहीं मिला, तो पुलिस पार्टी ने डोडा में उसके रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह वहां से निकल चुका था।

छात्र के पिता स्कूल टीचर

बाद में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया जो सितंबर में हुई हिंसा के बाद फगवाड़ा में कैंपस बंद होने के बाद घर आया था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उसके माता-पिता से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि कहा जा रहा है कि वे पंजाब गए हैं। LPU कैंपस में हिंसा के बाद पंजाब पुलिस ने 20 छात्रों और बाहरी लोगों के नाम पर तीन FIR दर्ज कीं। अब तक पंजाब और हरियाणा के पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कथित तौर पर भागने वाला छात्र किश्तवाड़ शहर के एक लोकल राशन डीलर का बेटा है और पंजाब पुलिस ने वीडियो फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डेटा और चश्मदीदों के बयानों की जांच के बाद FIR दर्ज की है, जिसमें उसका नाम भी शामिल है। इंस्टाग्राम पर उसके 21,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।

पुलिस ने वीडियो किया वेरिफाई

पुलिस द्वारा कथित तौर पर जांचे गए एक वीडियो में, वह कथित तौर पर डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) बिल्डिंग में घुसता हुआ दिख रहा है। कुछ सेकंड बाद नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप, (जिसमें कुछ के पास हथियार भी थे) के पीछे, वह कथित तौर पर एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में घुसता हुआ दिख रहा है, जहां CCTV कैमरे और खिड़की के शीशे बाद में नुकसान पहुंचाए गए।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

एक और वीडियो में वह कथित तौर पर एक मूर्ति और यूनिवर्सिटी की दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में उसने हिंसा में शामिल होने से इनकार किया है। उसने कहा कि वह छात्रों से ट्रॉफी को नुकसान न पहुंचाने की अपील करने के लिए DSW बिल्डिंग गया था। उसने वीडियो में दावा किया कि वह तभी गुस्सा हुआ जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक महिला छात्र पर हमला किया।

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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक छात्रा के साथ रेप की अफवाह के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना पर यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल ने प्रतिक्रिया दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।