लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक छात्रा के साथ रेप की अफवाह के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना पर यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को अमित शाह की रैली में शामिल हुए अशोक मित्तल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना के पीछे कोई ‘बड़ी साजिश’ थी।

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल ने कहा, “निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई साजिश है।” कैंपस की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर मित्तल ने कहा कि उन्हें एलपीयू की कम चिंता है, पंजाब को लेकर उन्हें ज्यादा चिंता है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर वाला राज्य है।

‘पंजाब सेफ नहीं है’

कभी आम आदमी पार्टी (आप) में रहे अशोक मित्तल ने कहा, “यह सीमावर्ती राज्य में क्यों हुआ और किसने किया? मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है – इसके पीछे कौन था और किसने ऐसा होने दिया।” अशोक मित्तल ने कहा, “यह पंजाब की सिक्योरिटी का मामला है। मुझे ज्यादा डर इस बात का है कि पंजाब सेफ नहीं है। मेरा पंजाब सेफ रहना चाहिए। यह एक बॉर्डर स्टेट है।”

‘अब तक कोई पीड़िता क्यों नहीं मिली’

मित्तल ने दावा किया कि पंजाब और एलपीयू को बदनाम करने के लिए दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर रेप की बात सही थी तो फिर अब तक कोई पीड़िता क्यों नहीं मिली? बता दें कि एलपीयू की हिंसा इसी अफवाह के बाद हुई थी कि गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा के साथ बाहर से आए प्लंबर ने रेप किया है।

‘पढ़ने वाले बच्चों को उकसाया गया’

अशोक मित्तल ने आगे कहा कि इस हिंसा के जरिए उन छात्रों को भी उकसाया गया था जो ईमानदार हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर कमिटेड हैं, ऐसे छात्रों को उकसाकर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, “हम खुद सभी पॉइंट्स की जांच करेंगे और जहां जरूरत होगी सरकारों की मदद लेंगे ताकि सही बात सामने आए।”

‘एयरक्राफ्ट और मिलिट्री टैंक पर चढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं थे’

राज्यसभा सदस्य मित्तल ने इस दौरान कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रवियों का राज हो गया था और उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। मित्तल ने इस दौरान उस घटना की निंदा की जिसमें एक प्रोटेस्टर कैंपस में लगे एक डीकमीशन्ड MiG-23UM एयरक्राफ्ट पर चढ़ गया, जबकि कुछ दूसरे एक मिलिट्री टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, “वे एक MiG-23 और एक टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने देश और बहादुर सैनिकों का अपमान किया।” मित्तल ने कहा कि LPU की घटना से पहले चितकारा यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था।

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Amit Shah Jalandhar Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नशे की समस्या को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कुशासन की वजह से पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…