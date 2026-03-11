देश के कई हिस्सों से पिछले दो दिनों से एलपीजी की कमी की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर एलपीजी की कमी की वजह से रेस्टोरेंट बंद भी किए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में हालात सामान्य हैं।

मीडिया से बातचीत में तेल मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई अभी स्थिर बनी हुई है और देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि भारत कच्चे तेल और LNG की सप्लाई के लिए दूसरे देशों से इंतजाम कर रहा है। दो LNG कार्गो भारत की ओर आ रहे हैं। इस दौरान शिपिंग मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति के लिए फारस की खाड़ी में 28 भारतीय जहाज मौजूद हैं।

हालांकि इस दौरान यह जानकारी भी दी गई कि पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष की वजह से करीब 47.4 MMSCMD (मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है।

घरेलू प्रोडक्शन 25% बढ़ा

देश में पैनिक बुकिंग के सवाल पर संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि गलत जानकारी की वजह से पैनिक बुकिंग और LPG की जमाखोरी हो रही है। LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के सरकारी ऑर्डर के बाद भारत का घरेलू LPG प्रोडक्शन 25% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार एनर्जी सप्लाई की स्थिति पर नजर रख रहा है।

कार्गो जहाजों पर हमले में दो भारतीयों की मौत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले में दो भारतीयों की मौत हो गई और एक लापता है। उन्होंने कहा कि भारत खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस समय होर्मुज स्ट्रेट से तेल एवं गैस आयात प्रभावित हुआ है। इसी मार्ग से भारत को सऊदी अरब जैसे देशों से एलपीजी आयात का 85 से 90% हिस्सा मिलता है। भारत के सबसे बड़े LNG सप्लायर कतर ने पिछले हफ्ते प्रोडक्शन रोक दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।