पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि LPG सिलेंडर गैस बुकिंग बढ़कर 75-76 लाख प्रतिदिन हो गई है, यह आम दिनों में 50 से 55 लाख के बीच रहती थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को बताया कि हर दिन 50 लाख घरेलू LPG सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घबराकर बुकिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी एलपीजी डीलर के पास एलपीजी की कमी नहीं है।

सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत के पास 258 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता है। हम पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, इसलिए भारत में इन ईंधनों का आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सभी रिफाइनरियां इस समय 100% क्षमता या उससे अधिक पर काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को PNG और CNG की आपूर्ति बिना किसी रुकावट या कटौती के सुनिश्चित की जा रही है।

ईंधन की कथित कमी की खबरों के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में लोग पेट्रोल पंपों और एलपीजी वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे है। आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ रेस्तरां, स्कूलों और खानपान सेवाओं का कामकाज भी प्रभावित होने लगा है।