LPG Price Cut: जुलाई महीने की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये तक की कटौती कर दी है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं।
LPG Price Cut: जुलाई के पहले दिन सस्ता हुआ 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर, जानें आपके शहर में नए रेट
19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। जानें देश के बड़े शहरों का लेटेस्ट रेट...
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