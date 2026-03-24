पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से भारत में उपजे हालातों पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी संभव स्रोतों से गैस, कच्चा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे है, आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रहेंगे।

हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि हालात ऐसे हैं कि लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, “…अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल और फर्टिलाइजर… सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। “

राहुल गांधी ने कहा, “हमारी विदेश नीति पीएम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति है। आज इसके परिणाम देख सकते हैं। यह यूनिवर्सल जोक है। डोनाल्ड ट्रंप यह अच्छी तरह जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसलिए अगर पीएम की स्थिति कमजोर होती है, तो हमारी विदेश नीति भी कमजोर हो जाती है। यह सब को दिखाई दे रहा है।”

उन्होंने कहा, “वह भारत के पीएम हैं, ऐसा दिखाई भी देना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कोई पोजिशन नहीं है। दुख कि बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को, अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल और फर्टिलाइजर… सब चीज में प्रॉब्लम आएगी।” एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “ठीक है मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या त्रासदी हुई थी।”

‘LPG, पेट्रोल और फर्टिलाइजर… सब चीज में प्रॉब्लम आएगी’, राहुल गांधी बोले- विदेश नीति ‘जगहंसाई’ का विषय बनी