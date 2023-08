LPG Cylinder Price: गैस के दाम में कटौती के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट, बोले- ईश्वर से यही कामना है…

LPG Cylinder Price: नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को रक्षा बंधन से पहले गुड न्यूज दी है। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में कटौती का ऐलान किया है।

गैस के सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है (File photo- Express/Nirmal Harindran)

Follow us on



instagram

telegram