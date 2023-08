क्या भाजपा को हो गया था महिला वोटर्स की नाराजगी का अंदाजा, इसलिए घटाए गए हैं सिलेंडर के दाम?

भाजपा की नजर मध्यप्रदेश के कठिन कहे जा रहे विधानसभा चुनाव पर भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रमुख लाडली बहना योजना के तहत आने वाली महिलाओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर सहित कई रियायतों की घोषणा की है।

लिज़ मैथ्यू Edited by Mohammad Qasim Written by

(Express photo)

Follow us on



instagram

telegram