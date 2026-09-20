LPG Gas Booking Aadhaar Card Authentication: अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खरीद के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सब्सिडी वाले रेट पर गैस रिफिल बुक करने के लिए ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन ग्राहकों ने अपना प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, 19 सितंबर तक लगभग 27.43 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं ने यह काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि देश के करीब 89.9 प्रतिशत लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं।

आधार ऑथेंटिकेशन कैसे पूरा करें?

अगर आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार और तेल कंपनियों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए इसे पूरा करने के तीन बेहद आसान विकल्प दिए हैं।

पहला तरीका: जब गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला कर्मचारी आपके घर आता है, तो आप उसके माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय अपनी कंपनी के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके तुरंत आपका प्रमाणीकरण पूरा कर देगा।

जब गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला कर्मचारी आपके घर आता है, तो आप उसके माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय अपनी कंपनी के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके तुरंत आपका प्रमाणीकरण पूरा कर देगा। दूसरा तरीका: जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वे सीधे अपने एलपीजी वितरक (गैस एजेंसी) के शोरूम पर जा सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी पहचान सुनिश्चित करके इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर देंगे।

जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वे सीधे अपने एलपीजी वितरक (गैस एजेंसी) के शोरूम पर जा सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी पहचान सुनिश्चित करके इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर देंगे। तीसरा तरीका: आप अपने मोबाइल फोन से भी यह काम कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक ‘IndianOil One’, भारतगैस के ग्राहक ‘Hello BPCL’ और एचपी गैस के ग्राहक ‘HP Pay’ ऐप के जरिए घर बैठे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पोर्टल पर खुद से ई-केवाईसी पूरा करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं।

नहीं किया तो क्या होगा?

एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वे ग्राहक प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो क्या उनका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा? इसका जवाब है- नहीं। जो लोग यह प्रक्रिया पूरी नहीं करना चाहते या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी गैस सिलेंडर मिलता रहेगा।

हालांकि, ऐसे ग्राहकों को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को बाजार भाव पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। इसके लिए भी उन्हें गैस कंपनी के पोर्टल, ऐप, व्हाट्सएप या आईवीआरएस (IVRS) के जरिए अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। इतना ही नहीं, बिना ऑथेंटिकेशन वाले ग्राहकों को गैस की उपलब्धता के आधार पर केवल 5 किलो या 10 किलो वाले छोटे सिलेंडर ही दिए जाएंगे।

सरकार ने यह नया नियम क्यों लागू किया?

मंत्रालय के अनुसार, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ असली और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ही मिले। इससे फर्जी और अयोग्य गैस कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

साथ ही, इसका एक बड़ा मकसद घरेलू गैस के सिलेंडरों का व्यावसायिक (कमर्शियल) या औद्योगिक इस्तेमाल रोकना भी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का मकसद किसी भी असली परिवार को गैस सब्सिडी से वंचित करना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसके कई विकल्प दिए गए हैं।

एलपीजी सब्सिडी का गणित और जरूरी हेल्पलाइन

सरकार अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर को उसकी असली लागत मूल्य से कम कीमत पर बेच रही है। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 किलो के सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी लगभग 210 रुपये थी, जबकि जून 2026 में यह 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी। कंपनियों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई सरकार खुद करती है।

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आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंक अकाउंट की केवाईसी हो, सिम कार्ड खरीदना हो या दूसरे कई जरूरी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या खराब हो जाए, तो परेशानी हो सकती है। पढ़िए पूरी खबर…