साइबर अपराधी एलपीजी सिलेंडर की सुरक्षित डिलीवरी के लिए आवश्यक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस जैसी कंपनियों ने ग्राहकों को सतर्क रहने और यह कोड किसी के साथ साझा ना करने की सलाह दी है।

HPCL ने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उपभोक्ताओं को असली और फर्जी संदेशों की पहचान करने के लिए जागरूक रहने को कहा है ताकि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार ना हों और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख सकें।

कंपनी ने बताया कि DAC कोड शेयर करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि OTP चार अंकों का हो, वह VM-HPGASc-S से आया हो और उसे केवल डिलीवरी के समय ही प्राप्त किया जाए। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा, ”याद रखें, HP गैस के प्रतिनिधि कभी भी फोन कॉल, व्हाट्सएप या संदिग्ध लिंक के जरिए OTP नहीं मांगते। अगर संदेश असामान्य, संदिग्ध या आधिकारिक प्रारूप से अलग लगे तो उस पर भरोसा न करें।”

भारत पेट्रोलियम ने जारी की एडवाइजरी

भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए सलाह जारी की है…

-एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग सामान्य जरूरत के अनुसार ही की जाए।

-कंपनी ने ग्राहकों से कहा है कि वे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरी पर अनावश्यक कतार में न लगें क्योंकि सिलेंडर की डिलीवरी सीधे घर पर की जाएगी।

-इसके अलावा उपभोक्ताओं को अनावश्यक बुकिंग और स्टॉक जमा करने से बचने की सलाह दी गई है।

-डिलीवरी के समय ही OTP साझा करने को कहा गया है और एलपीजी का उपयोग सावधानीपूर्वक करने पर जोर दिया गया है।

-कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संचार केवल अधिकृत चैनलों के माध्यम से ही किए जाएंगे।

वहीं इंडेन गैस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, ”अगर संदेश अत्यावश्यक, अनजान या आधिकारिक प्रारूप से अलग लगे तो उस पर भरोसा न करें।” कंपनी ने उपभोक्ताओं से एजेंसी पर कतार में खड़े होने से बचने और Indian Oil ONE ऐप तथा भारत बिल के जरिए एलपीजी बुक करने की सलाह दी है।

Indane LPG Gas सिलेंडर बुक करने का तरीका…

-अगर आपको सिलेंडर रिफिल करने की जरूरत है तो आपको नीचे दिए गए तरीकों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं:

-व्हाट्सऐप और एसएमएस: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REFILL लिखकर 7588888824 पर टेक्स्ट करें।

-मिस्ड कॉल सेवा: अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें और ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट दर्ज करें।

-IVRS (वॉइस) सेवा: 7718955555 पर कॉल करें या उसी नंबर पर REFILL लिखकर SMS भेजें।

-ऑनलाइन पोर्टल: Indian Oil की आधिकारिक वेबसाइट cx.indianoil.in पर लॉग इन करें।

-कस्टमर सपोर्ट: फीडबैक या सहायता के लिए Indian Oil के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क करें।

एचपी गैस एलपीजी सिलेंडर को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक करने का तरीका…

-मिस्ड कॉल और IVRS: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 88888 23456 डायल करें या 94936 02222 पर मिस्ड कॉल दें।

-व्हाट्सऐप: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 92222 01122 पर ‘Hi’ भेजकर बुकिंग प्रक्रिया शुरू करें।

-ऑनलाइन पोर्टल: अपना अकाउंट मैनेज करने और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.myhpgas.in पर जाएं।

-मोबाइल ऐप्स: UMANG ऐप या Amazon Pay, Paytm और PhonePe (BBPS सेक्शन के माध्यम से) जैसे पॉप्युलर पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल -करें।

-इन-पर्सन: रिफिल रिक्वेस्ट के लिए सहायता पाने हेतु अपने नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाएं।

भारत गैस एलपीजी सिलेंडर बुक करने का तरीका…

आप नीचे दिए गए आधिकारिक तरीकों में से किसी भी माध्यम से सिलेंडर रिफिल का अनुरोध कर सकते हैं:

-IVRS और SMS: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7715012345 या 7718012345 पर कॉल करें या इन नंबरों पर ‘LPG’ लिखकर SMS भेजें।

-व्हाट्सऐप: BPCL Smartline नंबर 1800224344 को अपने कॉन्टैक्ट में सेव करें और ‘Hi’ या ‘Book’ भेजकर प्रक्रिया शुरू करें।

-मोबाइल ऐप: Google Play Store से Bharatgas ऐप डाउनलोड करें, अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करें और ‘Refill Cylinder’ विकल्प चुनें।

-सरकारी पोर्टल: UMANG ऐप का इस्तेमाल करें जो सभी गैस प्रदाताओं की बुकिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने की सुविधा देता है।

बुकिंग के बाद की प्रक्रिया:

-सिलेंडर रिफिल बुकिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाता है।

-इस कन्फर्मेशन मैसेज में एक बुकिंग नंबर होता है जिसकी मदद से आप ऐप या वेबसाइट के माध्यम से सिलेंडर की डिलीवरी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

-डिलीवरी सिस्टम आपको लगातार अपडेट और नोटिफिकेशन भेजता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी प्राप्त होते हैं।

-डिलीवरी के दिन आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे OTP के अंकों की संख्या और केवल आधिकारिक एवं वेरिफाइड संचार माध्यमों की ही जांच करें।

-मध्य पूर्व संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखी गई है जिसका सीधा असर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर पड़ा है। 7 मार्च तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 993 रुपये से बढ़कर 3,071.50 रुपये तक पहुंच गई है।

हालांकि घरेलू एलपीजी की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं लेकिन उद्योग विशेषज्ञ वैश्विक बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% की वृद्धि (105 डॉलर से ऊपर) दर्ज की गई है जिससे आने वाले हफ्तों में गैर-सब्सिडी और कमर्शियल ईंधन दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।