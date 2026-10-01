गुरुवार 1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। अलग-अलग शहरों में कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2810 रुपये हो गई है। सितंबर में इसकी कीमत 2747.50 रुपये थी। ये कीमतें इंडियन ऑयल के रेट के आधार पर बताई गई हैं।

कुछ दूसरे शहरों में कीमत इससे ज्यादा बढ़ी है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत 63 रुपये बढ़कर 2764 रुपये हो गई है। सितंबर में इसकी कीमत 2701 रुपये थी। चेन्नई में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 66.50 रुपये बढ़कर 2983 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 2916.50 रुपये थी।

पटना में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 71.50 रुपये महंगा हुआ है। इसकी कीमत 3029 रुपये से बढ़कर 3100.50 रुपये हो गई है। रिपोर्ट में शामिल शहरों में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। लखनऊ में भी सिलेंडर की कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2932.50 रुपये हो गई है।

देश के दूसरे हिस्सों में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, लेह में इसकी कीमत 3385.50 रुपये से बढ़कर 3450 रुपये हो गई है। तवांग में नई कीमत 3073.50 रुपये है।

अहमदाबाद में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमत 2831.50 रुपये और कन्याकुमारी में 3046 रुपये हो गई है।

घरेलू LPG की कीमत में बदलाव नहीं

गौर करने वाली बात है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये है। लखनऊ में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपये और पटना में 1031.50 रुपये बनी हुई है।

इंडियन ऑयल की LPG कीमतों की वेबसाइट पर 1 सितंबर को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2747.50 रुपये, कोलकाता में 2884 रुपये, मुंबई में 2701 रुपये और चेन्नई में 2916.50 रुपये दर्ज थी।

LPG की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमत और रुपये की विनिमय दर जैसे कारकों का असर पड़ता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाला पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) भारत में पेट्रोलियम और LPG की कीमतों से जुड़े आंकड़े रखता है।

ताजा बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा। इनमें रेस्तरां, होटल और दूसरे कारोबारी प्रतिष्ठान शामिल हैं जो 19 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ा है।