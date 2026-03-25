पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते पिछले कई दिनों से देश में लगातार एलपीजी किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अब देश में LPG सिलेंडर बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया और कुछ खबरों में चल रही नई समय-सीमा की चर्चाओं पर सरकार ने एक बार फिर स्थिति साफ की है। सरकार के मुताबिक, PMUY और नॉन-PMUY कनेक्शन के लिए अलग-अलग बुकिंग टाइमलाइन लागू किए जाने की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं।

शहरों में 25 दिन में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि LPG रीफिल बुकिंग के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल पहले की तरह ही लागू है, चाहें कनेक्शन किसी भी तरह का हो।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही उन्हें आगे बढ़ाएं। इसके अलावा, घबराहट में गैर-जरूरी बुकिंग करने से भी बचने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार, देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी के कोई हालात नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल दावा फर्जी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में LPG बुकिंग के नए नियमों का दावा किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने इन्हें पूरी तरह भ्रामक बताया है। सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पहले की तरह ही बुकिंग टाइमलाइन लागू रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना जरूरत पैनिक में आकर गैस बुकिंग न करें क्योंकि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

14.2 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस का सच

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर का वजन घटाकर 10 किलो करने की तैयारी में है। इस खबर के चलते आम लोगों के बीच चिंता भी बढ़ने लगी थी।

हालांकि सरकार ने इस पर पूरी तरह स्थिति स्पष्ट करते हुए इन दावों को निराधार और भ्रामक बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुझाता शर्मा ने साफ कहा कि ऐसी खबरें केवल कयासों पर आधारित हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार के मुताबिक, फिलहाल प्राथमिकता देश में LPG की सप्लाई को सुचारु बनाए रखने और गैस से जुड़े अवैध कारोबार पर रोक लगाने की है ना कि सिलेंडर के वजन में किसी तरह का बदलाव करने की।

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पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत में भी एलपीजी सप्लाई पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और डिलीवरी में देरी हो रही है। इसी बीच एक और समस्या लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। कुछ उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि सिलेंडर लेते समय उनसे अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं या फिर बिना डिलीवरी किए ही सिस्टम में सिलेंडर को डिलीवर दिखा दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में अक्सर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें और शिकायत कहां दर्ज कराएं। आइए जानते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे मांगने या डिलीवरी में देरी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।