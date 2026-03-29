ओडिशा के गंजाम जिले के बुगुड़ा इलाके के रहने वाले 36 वर्षीय सुदर्शन महाकुंभ पिछले साल नवंबर में ही सूरत के लिए निकले थे। एक साल बाद घर आने की तैयारी थी, लेकिन देश में चल रहे एलपीजी संकट और ईरान युद्ध की वजह से सुदर्शन समय से पहले अपने गांव लौट रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सुदर्शन कहते हैं, “पिछले तीन हफ्तों से खाने की गैस का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम जैसे कई मजदूरों के पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं है। हम ब्लैक मार्केट में मिलने वाले 5 किलो के सिलेंडर पर निर्भर हैं, लेकिन अब उसके लिए भी बाजार में 500 रुपये से ज्यादा मांगे जा रहे हैं।”

दिहाड़ी कम, खर्चे हो गए ज्यादा

यह कहानी सिर्फ सुदर्शन की नहीं है। ईरान युद्ध के चलते हालात बिगड़ने के बाद सूरत में काम करने वाले ओडिशा के कई मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। ज्यादातर मजदूर गंजाम जिले के बुगुड़ा इलाके के ही हैं। इनकी रोज की दिहाड़ी 300 से 700 रुपये के बीच है, लेकिन महंगाई बढ़ने और एलपीजी संकट गहराने के बाद ये अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

27 वर्षीय राकेश राउत बताते हैं, “पिछले दो-तीन दिनों से हम घर के बाहर खाना बना रहे थे, लेकिन हमारे मकान मालिक ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। वह हमें इंडक्शन स्टोव इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं दे रहे थे। ऐसे में घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।”

लॉकडाउन का डर, कोरोना की यादें

पिछले हफ्ते गंजाम जिले के गुणधार गांव के रहने वाले दिलीप कुमार भी अपने परिवार के साथ गांव लौट आए। वह अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे के साथ घर पहुंचे। दिलीप कहते हैं, “एक सिलेंडर रिफिल कराने के लिए कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि उसी दिन गैस मिल जाएगी।” सूरत में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों को अफवाहों की वजह से भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सरकार ने सामने आकर साफ किया है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अब भी डरे हुए हैं। गंजाम के ही एक अन्य निवासी का कहना है, “अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।”

कुछ दिन पहले सीएम ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा था। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें