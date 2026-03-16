पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार (16 मार्च) को कहा कि सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अपना आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने बताया कि यह वेरिफिकेशन घर बैठे ही अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप के जरिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि किसी भी मदद के लिए वे अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। इसके अलावा सलाह दी गई है कि ग्राहक मंत्रालय द्वारा जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें।

पश्चिम एशिया में तनाव से एलपीजी किल्लत

बता दें कि यह एडवाइजरी पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बाद देशभर में हुई एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज के बाद आई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमलों से शुरू हुए संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण होरमुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही रुक गई है।

यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है और युद्ध के बाद यहां से गुजरने वाला समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है। ईरान ने अमेरिका को चुनौती दी है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से किसी जहाज को निकालकर दिखाए।

All domestic #LPG consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).

Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app. For more information,

Visit: https://t.co/OOj0dPcuiE

Contact your LPG… pic.twitter.com/GWvIhsjD0m — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 15, 2026

राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 913 रुपये हो गई है जो पहले 853 रुपये थी यानी 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़कर 1,884.50 रुपये हो गई है।

कमी की आशंका के कारण लोग घबराहट में खरीदारी (पैनिक बाइंग) कर रहे हैं और अधिकारियों ने जमाखोरी के कई मामले सामने आने की बात कही है। बेंगलुरु के केनगेरी इलाके में पुलिस ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को विभिन्न ब्रांडों के एलपीजी सिलेंडर जमा कर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

वहीं दिल्ली में पुलिस ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सिलेंडर डिपो पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है और सभी नियमित छुट्टियां भी निलंबित कर दी गई हैं।

इसी बीच दिल्ली सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की रोज़ाना नियंत्रित आपूर्ति को शहर की औसत दैनिक खपत के 20% तक सीमित कर दिया है।