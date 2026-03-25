पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच LPG और ईंधन की कमी को लेकर लोगों के मन में चिंता है। इस बीच सरकार ने जनता से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें और घबराहट में आकर खरीदारी (पैनिक बाइंग) करने से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार पाइप से आने वाली नेचुरल गैस (PNG) को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

25 दिन में बांटे गए ढाई लाख PNG कनेक्शन

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार 100 प्रतिशत घरेलू PNG आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया, “पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन (पीएनजी) दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2.2 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में बदलाव किया है। साथ ही 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। एलपीजी की बात करें तो, किसी भी वितरण केंद्र पर इसकी कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी चल रही है। लगभग 26 राज्यों ने अब तक 22,000 टन व्यावसायिक एलपीजी आवंटित की है।”

‘डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई’

PNG के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने व उनके विस्तार के साथ-साथ नेचुरल गैस के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। सुजाता शर्मा ने कहा, “हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। हमारे पास सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में खुदरा दुकानों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं, और हमने लोगों को घबराहट में खरीदारी करते हुए भी देखा है। मैं पूरे देश को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोल पंपों पर या उन टर्मिनलों पर, जो पंपों को पेट्रोल की आपूर्ति करते हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर यकीन न करें और घबराहट में खरीदारी करने से बचें। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू PNG कनेक्शन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरह उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत CNG भी उपलब्ध कराई जा रही है।”

PNG के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ज़िक्र करते हुए सुजाता शर्मा ने कहा, “दिल्ली में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत सड़कों की मरम्मत (रोड रेस्टोरेशन) के शुल्क को समाप्त कर दिया गया है और अब पाइपलाइन बिछाने का काम दिन-रात (चौबीसों घंटे) जारी है। समय-सीमा और मंज़ूरी की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) भी जारी की गई थी। इन कदमों के काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब तक 2,20,000 उपभोक्ता LPG से PNG में ट्रांसफर हो चुके हैं और 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।”

प्रवासी मजदूरों को मिल रहा 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने यह भी बताया कि प्रवासी मज़दूरों को 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। LPG सिलेंडरों की कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2,700 जगहों पर छापे मारे हैं और 2,000 सिलेंडरों को ज़ब्त किया है। उन्होंने कहा, “प्रवासी मज़दूरों को प्राथमिकता के आधार पर 5 किलो का सिलेंडर मिलेगा। 26 राज्यों में 22,000 टन LPG आवंटित की गई है, जिसमें राज्य सरकारों और तेल कंपनियों द्वारा किया गया आवंटन भी शामिल है। कल, 30,000 पांच किलो के सिलेंडर दिए गए। सरकार और राज्य कालाबाज़ारी और जमाखोरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल, 2700 जगहों पर छापे मारे गए और 2,000 सिलेंडर ज़ब्त किए गए।”

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ समाचार रिपोर्टें और सोशल मीडिया पोस्ट LPG रिफिल बुकिंग की संशोधित समय-सीमा का दावा कर रहे हैं—PMUY कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-PMUY सिंगल बोतल कनेक्शन के लिए 25 दिन और गैर-PMUY डबल कनेक्शन के लिए 35 दिन। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय-सीमा अपरिवर्तित है और वैसी ही बनी रहेगी।”

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