दिल्ली में हैट्रिक (लगातार तीसरी बार) बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नफरत-प्यार की जंग में दिल्ली में नफरत हारी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों आपने गदर कर दिया I LOVE YOU। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पांच साल पहले जब सरकार बनी थी तो, लोग कहते थे कि ये अनाड़ी क्या करेंगे। 10 दिन से दिल्ली में लग रहा था कि जैसे भाजपा विश्व विजय पर निकली है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अन्य केंद्रीय में मंत्री मैदान में थे और दिल्ली में नफरत बांट रहे थे। इस नफरत की राजनीति करने वाले वालों का अंत दिल्ली से शुरू हुआ और अब यह दूर तक जाएगा। उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि मोहब्बत की राजनीति आगे बढ़े।

अरविंद केजरीवाल ने इस जीत के लिए सभी दिल्ली वालों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह हर परिवार को 24 घंटे बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व बेहतर शिक्षा की जीत है। इस समर्थन के दिल्ली वाले धन्यवाद के पात्र हैं। दिल्ली ने संदेश दिया कि जो स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, सस्ती बिजली के साथ है। यह नई राजनीति और शुभ संकेत है। ये पूरे देश व भारत माता की जीत है।

For many more years to come…@ArvindKejriwal & @msisodia pic.twitter.com/sjC3VXJEz1

— AAP (@AamAadmiParty) February 11, 2020