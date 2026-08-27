नेपाल में बुधवार सुबह अचानक बाढ़ आई बाढ़ में की वजह से बड़ी संख्या में लोग भी लापता हैं भारत के कई पर्यटक अब भी लापता हैं। लापता लोगों में तमिलनाडु के होसुर के तीन श्रद्धालु और ओडिशा के एक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दंपती भी शामिल हैं। ये लोग नेपाल घूमने गए थे।

अचानक आई बाढ़ की इस घटना में कुछ लोगों के सुरक्षित होने की खबर भी मिली है। इनमें फुटबॉल खिलाड़ियों का एक समूह और उनके कोच भी शामिल हैं। हालांकि, कई लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। लोगों की मदद और जानकारी के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

तमिलनाडु

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद तमिलनाडु के होसुर के तीन श्रद्धालु अब भी लापता हैं। ये तीनों 57 लोगों के एक जत्थे के साथ नेपाल गए थे। यह समूह रविवार को कुंभकोणम की एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए यात्रा पर निकला था।

अधिकारियों ने बताया कि इस समूह के 20 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है। श्रद्धालुओं में शामिल एक महिला की बहू रूपलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि उनकी सास का नाम सुरक्षित लोगों की सूची में नहीं है।

रूपलक्ष्मी ने कहा कि सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द जानकारी देने की अपील की कि उनके लोग कैसे हैं और कहां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टूर ऑपरेटर भी साफ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

इसी समूह में होसुर के थिमरायासामी और उनकी पत्नी ममता भी शामिल हैं। थिमरायासामी के छोटे भाई आनंद ने बताया कि वे सुबह से लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर राज्य के लोगों को ढूंढने, बचाने और उनकी मदद करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, ईशा फाउंडेशन ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे उसके 80 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय समूह से संपर्क टूट गया है। फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) ने कहा कि सुबह 9:05 बजे समूह के नेता प्रवीण का संदेश मिला था कि वे इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए हैं। लेकिन 9:14 बजे अचानक बाढ़ आ गई।

उन्होंने बताया कि जिस इमिग्रेशन बिल्डिंग में वे खुद एक हफ्ते पहले प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, वह बाढ़ में बह गई। उनके मुताबिक, पूरी टीम उसी इमारत में मौजूद हो सकती थी, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस समूह में 34 पुरुष और 46 महिलाएं थीं। वे 20 से ज्यादा देशों से आए थे। इनमें 22 अमेरिका, 12 कनाडा, 11 ऑस्ट्रेलिया और 9 ब्रिटेन के लोग शामिल थे। जग्गी वासुदेव ने कहा कि अलग-अलग देशों के दूतावासों से संपर्क किया जा रहा है और प्रभावित इलाके में जाने की अनुमति मांगी जा रही है।

ओडिशा का दंपती लापता

नेपाल में अचानक आई बाढ़ में लापता होने वालों में ओड़िशा का एक दंपती भी हैं। संदीप महापात्र और उनकी पत्नी सिद्धार्थी कुमारी साहू पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वे 22 अगस्त को छुट्टियां मनाने नेपाल पहुंचे थे।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ आने से पहले दोनों की आखिरी लोकेशन इमिग्रेशन सेंटर के पास मिली थी। इसके बाद से उनके फोन बंद हैं और अभी तक उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

दंपती के परिवार ने बताया कि वे ऑस्ट्रेलिया से सीधे नेपाल 12 दिन की छुट्टी मनाने गए थे। इसके बाद उन्हें ओडिशा लौटना था। ओडिशा सरकार ने लोगों की मदद के लिए दिल्ली स्थित ओडिशा निवास में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है।

नेपाल में अचानक आई इस बाढ़ में कई लोग सुरक्षित भी हैं। ओडिशा के 6 फुटबॉल खिलाड़ी और उनके कोच, जो पोखरा में मैच खेलने गए थे, सभी सुरक्षित हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुरी के रहने वाले राकेश कुमार पांडा और उनके दो साथी भी सुरक्षित हैं। वे रक्सौल बॉर्डर पार कर भारत लौट रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के सात लोग फंसे या लापता

नेपाल में आई बाढ़ के बाद आंध्र प्रदेश के 7 लोगों के फंसे या लापता होने की जानकारी मिली है। राज्य के मंत्री एन. लोकेश नायडू ने बताया कि इनमें से 4 लोगों का पता चल गया है और वे सुरक्षित हैं, जबकि 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, लापता लोगों में चित्तूर जिले के कुप्पम के रहने वाले बाला सुब्रमण्यम, ईशा फाउंडेशन के ग्रुप S3 के साथ यात्रा कर रही राज्यलक्ष्मी निम्मगड्डा और ससी कुमार शामिल हैं। इन्हें आखिरी बार ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट के पास देखा गया था।

आंध्र प्रदेश के भास्कर शास्त्री और अडोनी व कुरनूल के तीन अन्य लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। ये सभी 156 लोगों के एक दल के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। आंध्र प्रदेश भवन और दूसरे सरकारी विभाग राज्य के सभी 7 लोगों के मामलों पर लगातार नजर रख रहे हैं।

मंत्री एन. लोकेश नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश भवन लगातार भारतीय दूतावास, चीनी दूतावास, नेपाल दूतावास, ग्यिरोंग इमिग्रेशन सेंटर, ईशा फाउंडेशन, RTGS सेंटर और विदेश मंत्रालय (MEA) के संपर्क में है। 11सरकार ने फंसे लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने और भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने की अपील की है।

लापता लोगों के परिजन नेपाल टूरिज्म पुलिस (1144) पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, वे आंध्र प्रदेश भवन को यात्रा की जानकारी और आखिरी बार व्यक्ति कहां देखा गया था, यह जानकारी भी दे सकते हैं।

आंध्र प्रदेश भवन इमरजेंसी कंट्रोल रूम- नई दिल्ली

1. 011-23384016

2. 011-23387089

3. Whatsapp: 9059824101

केरल के 53 लोग फंसे

नेपाल में अचानक बाढ़ के बाद केरल के 53 लोग अलग-अलग जगहों पर फंस गए हैं। इनमें कई प्रवासी (एनआरआई) केरलवासी भी शामिल हैं।

नोरका रूट्स (NORKA ROOTS) के सीईओ राजेश माधवन ने बताया कि सभी लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी सभी से सीधे संपर्क नहीं हो पाया है। उनके परिवारों से मिली जानकारी के मुताबिक वे सुरक्षित हैं, लेकिन अलग-अलग इलाकों में फंसे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित नोरका रूट्स का कार्यालय लगातार नेपाल में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और हालात पर नजर रख रहा है। बाढ़ के बाद केरल सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), नोरका रूट्स और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में हेल्पडेस्क शुरू किए हैं।

नोरका रूट्स केरल सरकार की वह संस्था है, जो विदेशों या दूसरे राज्यों में रहने वाले केरल के लोगों (प्रवासी केरलवासियों) से जुड़े मामलों की देखभाल करती है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें 35 लोगों का एक दल जंगल में फंसा हुआ दिख रहा है। यह दल दो मिनी बसों से नेपाल के पोखरा जा रहा था, तभी रास्ते में बाढ़ के कारण आगे नहीं बढ़ सका। टूटे घर, उम्मीदें और हर तरफ मलबा ही मलबा, झकझोर देंगी नेपाल बाढ़ तबाही की ये तस्वीरें