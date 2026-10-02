प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बात की। स्मित मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में अपने सह-पायलट के कथित हमले के दौरान बहादुरी दिखाते हुए विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने उनके साहस की तारीफ की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री को घटना के बारे में बताया और यह भी साझा किया कि उस मुश्किल समय में उन्हें हिम्मत कैसे मिली। मोदी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। पीएम से बात करते हुए कैप्टन मच्छार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वह बेटे के साथ और कठिन समय में भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हादसे के बारे में उन्होंने कहा कि वह लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते थे। हादसे के समय भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हनुमान जी ने हम सबको बचाया। उन्होंने कहा, ”हमले के बीच मैंने कॉकपिट का दरवाजा खोला।”

UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल में कैप्टन स्मित और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि स्मित की हालत स्थिर है और वह इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। मित्तल के मुताबिक, उनका मनोबल भी अच्छा है और वह मुस्कुरा रहे हैं और हंस भी रहे हैं।

#WATCH | While speaking to PM Modi, Flydubai Captain Smit Machchhar says, "Whenever I am in pain, I recite Hanuman Chalisa. At that time too, I only kept reciting the Hanuman Chalisa…Today, one call from you makes me feel really proud…" pic.twitter.com/Ilkn34cf9D — ANI (@ANI) October 2, 2026

प्रसार भारती से बातचीत में मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छा इलाज मिल रहा है और भारतीय दूतावास UAE के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। उन्होंने कैप्टन को ‘भारत का बहादुर बेटा’ बताते हुए कहा कि आपात स्थिति में उनके साहसिक कदमों से सैकड़ों लोगों की जान बची और बड़ी दुर्घटना टली।

#WATCH | "Bharat is eager to welcome you. Yesterday, special prayers were held across the country for your health," PM Modi tells Flydubai Captain Smit Machchhar. pic.twitter.com/ajzJ4uC6gM — ANI (@ANI) October 2, 2026

PM मोदी पहले भी कर चुके हैं तारीफ

इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की थी। उन्होंने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हिम्मत दिखाने के लिए उनकी सराहना की।

मोदी ने कहा, ”कल जो घटना हुई, उसमें भारत के कैप्टन स्मित ने अद्भुत धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। वास्तव में- जैसा कि आज इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा, एक भारतीय ने 9/11 जैसी घटना को होने से रोका। देश के हर नागरिक के लिए स्मित की बहादुरी गर्व की बात है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने कैप्टन के परिवार से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने कहा, ”आज मैंने उनके पिता भूपेंद्रभाई, उनकी मां गीताबेन और उनकी पत्नी सोनलबेन से बात की। उनका इलाज चल रहा है और आज पूरी दुनिया को उन पर गर्व है।”

हमले की जांच जारी

फ्लाइट में हुई इस घटना की जांच जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले दावा किया था कि कैप्टन पर हमला करने वाले सह-पायलट को कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के लिए उकसाया गया था।

फॉक्स न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा, ”हमलावर (जिसने कैप्टन पर हमला किया) से अभी पूछताछ की जा रही है। अब तक हमें जो पता चला है, उसके अनुसार उसे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के लिए उकसाया गया था।”