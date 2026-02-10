संसद का बजट सत्र चल रहा है लेकिन लोकसभा में गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष की मांग है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति दी जाए। 9 फरवरी को जब दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो पहले विपक्षी फ्लोर नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान सहमति बनी कि अगर स्पीकर ओम बिरला तीन बातों पर सहमत होते हैं, तब सदन बजट पर चर्चा कर सकता है।

विपक्ष की क्या मांग है?

विपक्ष की मांग है की विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हो, विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही महिला सांसदों के बारे में स्पीकर अपनी टिप्पणियों पर सफाई दें और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की कांग्रेस नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि अगर इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार करेगा। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि फ्लोर नेताओं की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी विपक्षी नेताओं की एक और बैठक होगी।

टीएमसी ने उठाए सवाल

हालांकि बाद में कांग्रेस के बाद INDIA ब्लॉक की दो सबसे बड़ी पार्टियों समाजवादी पार्टी (SP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। इससे पता चला कि पूरा विपक्ष एक लाइन पर नहीं है। समाजवादी पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी प्रस्ताव के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के इसे शुरू करने का इंतजार करेगी। वहीं एक टीएमसी सांसद ने कहा कि पार्टी ने कोई प्रतिबद्धता नहीं की है और कोलकाता में अपने नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार करेगी। टीएमसी ने कहा, “कांग्रेस खुद निश्चित नहीं है। अगर वे ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, तो के सी वेणुगोपाल स्पीकर से मिलने क्यों गए?”

टीएमसी कांग्रेस के संगठन महासचिव और ओम बिरला के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए हुई बैठक का जिक्र कर रही थी। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने स्पीकर को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब उन्हें हमारी मांगों पर अपनी स्थिति के बारे में हमें सूचित करना होगा।”

लोकसभा सचिवालय के पूर्व संयुक्त सचिव (विधान) रविंद्र गरिमेला के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है और नोटिस पर केवल दो हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। स्पीकर को केवल लोकसभा की वास्तविक संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसमें अनुपस्थित सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “फिलहाल यह थ्रेशहोल्ड 271 हां वोटों में बदल जाता है। बनाने वालों का इरादा साफ है जबकि स्पीकर को सदन के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए. इस पद को कुछ समय के राजनीतिक बहुमत, रणनीतिक असंतोष, या पार्टी की बदले की भावना से दूर रखा जाना चाहिए। इस शक्ति के इस्तेमाल के आसपास की विस्तृत प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है और नोटिस पर खुद लोकसभा के कम से कम दो सदस्यों के साइन होने चाहिए। इसके बाद सदन की अनुमति लेनी होती है और इस शुरुआती स्टेज पर भी, प्रस्ताव आगे बढ़ने से पहले कम से कम 50 सदस्यों को समर्थन में खड़ा होना पड़ता है। एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उसे सदन के कामकाज में प्राथमिकता दी जाती है, फिर भी बहस को सावधानी से रेगुलेट किया जाता है।”

वेणुगोपाल ने ओम बिरला पर लगाए पक्षपात करने के आरोप

9 फरवरी को वेणुगोपाल ने स्पीकर पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद एकतरफा हो गई है क्योंकि ओम बिरला पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “संसद में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का नेता एक शैडो पीएम की तरह काम करता है। लेकिन इस संसद में, जब विपक्ष का नेता कुछ कहने के लिए खड़ा होता है, तो माइक बंद कर दिया जाता है। असल में विपक्ष के किसी भी सदस्य को बोलने का समय नहीं मिलता है। यह संसद एक ऐसी जगह बन गई है जहां विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं है।”

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधना जारी रखा। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि पीएम पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की किताब के मुद्दे से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम को लगता है कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद उनके लिए खतरा हैं, तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार बजट पर चर्चा से डरी हुई है क्योंकि वह अमेरिकी व्यापार समझौते और किसानों पर इसके प्रभाव पर सवालों का सामना नहीं करना चाहती।

कांग्रेस व्हिप मणिकम टैगोर ने एक्सप्रेस को बताया, “यह साफ है कि सरकार बजट पर चर्चा नहीं चाहती क्योंकि ट्रेड डील एक मुख्य मुद्दा होगा। ट्रेड डील एक ट्रैप-डील’ है जिसमें उन्होंने किसानों के हितों को बेच दिया है। जब राहुल गांधी जी बोलेंगे, तो वह इस मुद्दे को उठाएंगे, इसलिए वे बिल्कुल भी बहस नहीं चाहते। सरकार चाहती है कि बजट बिना किसी बहस के पास हो जाए।”

सदन में क्या हुआ?

दो बार स्थगित होने के बाद, जब 9 फरवरी दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो चेयर पर बैठीं बीजेपी सांसद संध्या राय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बजट पर बहस शुरू करने को कहा। थरूर ने चेयर से कहा कि राहुल गांधी LoP होने के नाते, उन्हें अपना भाषण शुरू करने से पहले कुछ मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए।

संध्या राय ने कहा कि अगर राहुल गांधी बजट पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और उनसे शुरू करने को कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ओम बिरला और कुछ विपक्षी सांसदों के बीच एक मीटिंग में यह सहमति बनी थी कि बजट चर्चा से पहले उन्हें कुछ मुद्दे उठाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अब चेयर अपने वादे से मुकर रही है। संध्या राय ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी समझौते की जानकारी नहीं है और वह बिना नोटिस के किसी को भी कोई दूसरा मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दे सकतीं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दखल देते हुए कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और अगर LoP स्पीकर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो ओम बिरला को भी जवाब देने के लिए सदन में मौजूद होना चाहिए। जब दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे, तो संध्या राय ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। पढ़ें स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या हैं नियम

