लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। 17 अप्रैल की शाम हुई वोटिंग में यह विधेयक गिर गया है। इस संशोधन विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। इस बिल को गिराने में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अहम भूमिका सामने आई है।

राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को किया था फोन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार सुबह विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तृणमूल के लोकसभा फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी को फोन किया। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के लिए पहले तृणमूल कांग्रेस ने 10 सांसदों की मौजूदगी दर्ज कराई थी। हालांकि राहुल गांधी के फोन के बाद टीएमसी के 28 में से 21 सांसद वोटिंग के लिए संसद पहुंच गए। शुक्रवार को संविधान संशोधन बिल 298-230 से गिर गया। हालांकि गुरुवार देर रात से ही यह साफ़ हो गया था कि बिल को जरूरी समर्थन नहीं मिल पाएगा।

गुरुवार को अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि सभी राज्यों में सीटों में एक जैसा 50% की बढ़ोतरी होगी, जिससे लोकसभा में उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लेकिन सरकार ने इन नंबरों को न तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में और न ही डिलिमिटेशन कमीशन, 2026 बिल में डालने की कोई कोशिश की। असल में, उनकी बातें बिल के कंटेंट से अलग लग रही थीं, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यों में सीटों का अलॉटमेंट लेटेस्ट (इस मामले में 2011) जनगणना के आधार पर होगा। उन्होंने वोटिंग से ठीक पहले शुक्रवार को भी ऐसा करने का ऑफ़र दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी ने की लंबी बात

विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को चिंता थी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे चुनाव प्रचार के कारण कुछ सांसद अनुपस्थित रह सकते हैं, जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। टीएमसी के एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “बिल के हारने के बाद राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन करके इस बिल को हराने में अहम भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी ने लंबी बात की और इस पर चर्चा की कि अगर सभी सांसद वहां होते, तो संख्या 250 को पार कर जाती।” टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी ने यह भी राय जताई कि वोट से पता चलता है कि बात BJP के खिलाफ हो रही है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उनके निशाने पर मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी रही। पढ़ें पूरी खबर