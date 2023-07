Loksabha Election 2024: ‘विदेश में ठिकाना तलाश रहे पीएम मोदी’, लालू यादव बोले- वहां जाकर पिज्जा-मोमोज…

Loksabha Election 2024: लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो अगले महीने मुंबई में होने वाली इंडिया बैठक का इंतजार कर रहे हैं।

Loksabha Election 2024: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव। (फाइल फोटो)

Loksabha Election 2024: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी वार किया है। लालू यादव ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंता में हैं, इसलिए विदेश में ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी दौरों का जिक्र करते यह भी हुए कहा कि वह बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए बार-बार विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। रविवार (31 जुलाई) को लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी जी पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि वह बार-बार विदेशों के दौरे कर रहे हैं। वह बाहर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, जहां वह आराम कर सकें, पिज्जा मॉमोज और चाउमीन का आनंद ले सकें। आरजेडी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि अगले महीने मुंबई में होने वाली INDIA की अगली बैठक का वह इंतजार कर रहे हैं। इस बैठक में लालू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शामिल होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस कोशिश को विफल कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें एकता बरकरार रखते हुए भाजपा को हराना चाहिए। मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला और वहां जारी संघर्ष के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।

