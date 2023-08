Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए UP में भाजपा का स्पेशल दांव, विपक्षी दलों के दिग्गजों के लिए खोला दरवाजा

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जानकार इसे लोकसभा चुनाव-2024 से पहले अन्य पिछड़ी जाति (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा बता रहे हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर। (Jansatta)

Loksabha Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 24 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने वोट आधार का विस्तार करने के लिए विपक्षी दलों के 18 बड़े नेताओं के नामों की घोषणा की। लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा की स्पेशल रणनीति से बाकी सब चौंक गए। देश और उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ़ भगवा पार्टी में बड़े पैमाने पर विपक्षी दिग्गजों के शामिल होने से राजनीतिक जानकारों की भौंहें तन गई हैं। लोकसभा चुनाव- 2024 से पहले यूपी में बीजेपी के गेम प्लान का स्पेशल हिस्सा राजनीति में हर कदम के पीछे कोई बड़ा कारण से होता है। राजनीति के विश्लेषकों ने इसे लोकसभा चुनाव-2024 से पहले अन्य पिछड़ी जाति (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा बताया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों सामाजिक वर्ग वोट बैंक का सबसे बड़ा ब्लॉक हैं। यह रुझान 17 जुलाई को शुरू हुआ जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के फैसले की घोषणा की थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद ओमप्रकाश राजभर ने लिया बड़ा फैसला केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार अमित शाह से नई दिल्ली में ओमप्रकाश राजभर की मुलाकात के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया था। राजभर ने कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। सपा के साथ उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव-2022 लड़ा और छह सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। राजभर खुद गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा सीट से जीते थे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सहयोगियों को महत्व नहीं देने का आरोप लगाया था। यूपी के चार प्रमुख विपक्षी दलों से भाजपा में एक साथ आए ‘स्पेशल 18’ दिग्गज इसके तुरंत बाद, यूपी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान ने पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए। कुछ ही दिनों में, भाजपा ने फिर से हमला किया और विभिन्न राजनीतिक दलों से लगभग 18 बड़े नेताओं को शामिल करने की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश के अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी सपा से 11, बहुजन समाज पार्टी (BSP) से पांच, कांग्रेस से एक और राष्ट्रीय लोक दल से एक दिग्गज शामिल है। विपक्षी दलों से भाजपा में आए इन ‘स्पेशल 18’ में दो पूर्व सांसद और दो पूर्व मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रही शालिनी यादव भी भाजपा में शामिल सबसे खास बात यह है कि साल 2019 के आम चुनाव में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव भी भाजपा में शामिल हो गईं। अपने पहले संसदीय चुनाव में शालिनी यादव ने लोकसभा चुनाव-2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था और 4.75 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हार गई थीं। वह 2019 में ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थीं।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram