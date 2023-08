थोड़ी देर में PM मोदी को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार, जानें क्यों और कब हुई इसकी शुरुआत

यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 से दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी।

पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे (फोटो : एएनआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर के दौरे पर हैं। वह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 से दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए काम किया है, यह हर साल एक अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि पर दिया जाता है। पीएम मोदी ने दगडूशेठ मंदिर में की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंदिर में पूजा-अर्चना की है। इसके बाद वह पुणे शहर में अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। #WATCH | Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Shreemant Dagdusheth Halwai Mandir in Pune. pic.twitter.com/HKGXBWb8nd August 1, 2023

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram