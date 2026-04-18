Delimitation of Constituencies: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया। इसके चलते केंद्र की मोदी सरकार ने परिसीमन से संबंधित अन्य दो विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि, ये परिसीमन से जुड़े विवाद का अंत नहीं है, बस इसमें एक साल की देरी हुई है। ये तीनों विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एक बड़े सदन में इसे अमल में लाने के लिए लाए गए थे।

साल 2001 में जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 25 साल के लिए परिसीमन पर रोक लगाई थी, तो अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन इसलिए किया गया था ताकि राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के स्तर पर ही बना रहे और परिसीमन पर लगी रोक को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद में क्या प्रावधान?

संविधान का अनुच्छेद 81 (3) कहता है, ‘जनसंख्या’ शब्द का अर्थ उस जनसंख्या से है जो पिछली जनगणना में तय की गई हो और जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों, बशर्ते कि इस खंड में पिछली जनगणना का जो ज़िक्र है उसे 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होने तक खंड (2) के उपखंड (a) और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना का संदर्भ माना जाएगा; और (ii) खंड (2) के उपखंड (b) के प्रयोजनों के लिए, इसे 2001 की जनगणना का संदर्भ माना जाएगा।

अनुच्छेद 81 का खंड 2 उपखंड (a) राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे से संबंधित है, और कहता है, “प्रत्येक राज्य को ‘लोक सदन’ (House of the People) में सीटों की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाएगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहां तक ​​संभव हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।” इसे 1971 की जनगणना के स्तर पर ही रोक दिया गया था।

अनुच्छेद 81 के खंड 2 का उपखंड (b) राज्यों के भीतर सीटों के परिसीमन से संबंधित है, और कहता है, “प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक ​​संभव हो, पूरे राज्य में समान रहे।” इसे 2001 के स्तर पर ही रोक दिया गया था।

परिसीमन में होगा दक्षिण के राज्यों का नुकसान

ऐसे में मौजूदा अनुच्छेद 81 के अनुसार, जब तक चल रही जनगणना के आंकड़े जारी होने से पहले अनुच्छेद 81 में संशोधन करके 1971 के स्तरों के आधार पर सीटों के बंटवारे पर लगी रोक को फिर से बढ़ाया नहीं जाता, तब तक यह रोक अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके बाद होने वाले परिसीमन में चल रही जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों को शामिल करना ज़रूरी होगा।

इसका मतलब है कि राज्यों के हिस्से में भारी बदलाव आएगा। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा, जबकि UP, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को फ़ायदा होगा। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 81 में निहित संवैधानिक सिद्धांत है, कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। 1971 के बाद से ऊपर बताए गए राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में भारी बदलाव आया है।

दो चरणों में जारी जनगणना प्रक्रिया

जनगणना प्रक्रिया की घोषणा करते हुए 12 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि भारत की जनगणना दो चरणों में की जाएगी।

पहला चरण : मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना – अप्रैल से सितंबर, 2026 तक

दूसरा चरण : जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बर्फ़ से ढके और अलग समय-सीमा वाले क्षेत्रों, तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में की जाएगी)।” इस समय-सीमा से पता चलता है कि 2026 के बाद यह पहली जनगणना होगी जिसके आंकड़े 2027 के आखिर तक उपलब्ध हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह और लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य ने बताया कि जब तक इस रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाता, तब तक चल रही जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होते ही यह अपने आप खत्म हो जाएगी।

दक्षिण के विपक्षी दलों के साथ खड़ी हो सकती है TDP

इस बात की पूरी संभावना है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों की ओर से केंद्र सरकार पर अगला दबाव इस बात के लिए होगा कि वे एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इस रोक को और आगे बढ़ाएं, जैसा कि 1976 और 2001 में किया गया था। इस बार, BJP की सहयोगी पार्टी TDP भी इस मांग को लेकर दक्षिणी राज्यों के साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो सकती है।

महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के लोकसभा में पारित न हो पाने को लेकर देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आक्रामक टकराव जारी है। इस घटनाक्रम के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों को घेरने का प्लान बनाया गया। पढ़िए पूरी खबर…