सांसद पर लाठीचार्ज केस में पटना के DM-SSP दिल्ली तलब, लोकसभा अध्यक्ष के सामने देना होगा जवाब

भाजपा नेता जेपी नड्डा ने ट्वीट किया था, “महागठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के किले की रक्षा के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसे बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता भूल गए हैं।”

पटना में विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते सुरक्षाकर्मी। (फोटो: पीटीआई)

