डोकलाम में चीनी दखल पर शशि थरूर-राहुल गांधी की बैठक लोकसभा स्पीकर ने की रद्द

डोकलाम में चीनी दखल को लेकर विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक अचानक से रद्द कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी। लोकसभा स्पीकर ने लिखा, ‘कुछ सांसदों ने मुझसे मिलकर बहुत ही कम समय में बैठक बुलाने पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा बजट पर लोकसभा में महत्वपूर्ण बहस भी होनी है, जिसके बाद वित्त मंत्री (अरुण जेटली) बयान देंगे। इन वजहों के मद्देनजर मैं आपको (शशि थरूर) विदेश मामलों की समिति की बैठक रद्द करने का निर्देश देती हूं।’ अन्य सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल हैं। ‘पीटीआई’ के अनुसार, संसदीय समिति की बैठक गुरुवार (8 फरवरी) को दोपहर बाद 3 बजे होनी थी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के कारण इसे ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। इसमें पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण, पूर्व राजदूत जी. पार्थसारथी और सैटेलाइट चित्रों के विशेषज्ञ कर्नल विनायक भट्ट से जवाब-तलब किया जाना था।

Some MPs met me & raised objection that meeting has been called at very short notice also today there is important discussion on General Budget in LS & FM's reply is slated after discussion: Sumitra Mahajan to Shashi Tharoor on him calling meeting of committee on external affairs

