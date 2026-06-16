टीएमसी के बागी गुट को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही लेंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले सांसदों के गुट को मेल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने इस ग्रुप से मीटिंग के बाद ही बागी सांसदों के गुट को लेकर कोई भी फैसला लेंगे।

दूसरी तरफ टीएमसी सूत्रों ने ANI को बताया कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से 15 जून को दोपहर दो बजे अभिषेक बनर्जी को ई-मेल किया गया है। उस समय अभिषेक से ED पूछताछ कर रही थी और उनके पास न तो अपने फोन और न ही ईमेल तक पहुंच थी।

कीर्ति आजाद को लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से आया फोन

टीएमसी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से आए ईमेल में अभिषेक को उनसे मिलने के लिए उसी दिन दो घंटे के नोटिस पर चार बजे तक का टाइम दिया गया। टीएमसी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि अभिषेक बनर्जी को मेल मिलने के करीब एक घंटे बाद टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद को स्पीकर के दफ्तर से ईमेल और अपॉइंटमेंट टाइम की जानकारी देने वाला कॉल आया।

– TMC sources tell ANI that the Lok Sabha Speaker’s Office emailed Abhishek Banerjee on June 15th at 2PM while he was in the middle of ED questioning where he did not have access to his phone or emails. The mail from the Lok Sabha Speaker’s Office gave Abhishek Banerjee time till… https://t.co/MSjo0OWLZc — ANI (@ANI) June 16, 2026

उन्होंने बताया कि कीर्ति आजाद खुद लोकसभा स्पीकर के दफ्तर गए और उन्हें जानकारी दी कि अभिषेक बनर्जी सरकारी एजेंसियों की जांच में सहयोग करना चाहते थे। ED उनसे पूछताछ कर रही थी, इसलिए वे शाम 4 बजे की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंंगे। उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा करते हुए बैठक के लिए बाद का समय और तारीख मांगी।

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टीएमसी के पतन से भाजपा को कई फायदे हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख फायदा यह है कि संसद में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विखंडन से उसे बढ़त मिलेगी, जिससे सत्तारूढ़ दल के कुछ प्रमुख विधायी एजेंडों को पारित कराने की संभावना बढ़ जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।