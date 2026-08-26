TMC Internal Crisis: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी से बागी होकर NCPI में विलय करने वाले 20 सांसदों को नोटिस भेजा है और उनसे इस संबंध में 7 दिन के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। स्पीकर ने यह कदम अभिषेक बनर्जी की मांग उठाया है, जिन्होंने इन बागी सांसदों को बर्खास्त करने की मांग की थी। इन सांसदों में युसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष तक का नाम शामिल हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय की तरफ से इस संबंध में कहा गया कि नोटिस प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर सभी सात सांसदों को जवाब देना ही होगा। बता दें कि बागी सांसदों वाले मुद्दे पर टीएमसी नेता और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं।
समय पर फैसला नहीं होने का उठाया मुद्दा
अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को लेकर दायर याचिका में कहा था कि लोकसभा स्पीकर के पास सांसदों की अयोग्यता वाली याचिकाओं पर समय पर फैसला नहीं हो रहा है। इसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी 20 सांसदों को भी नोटिस जारी किया था। वहीं अब इस मामले में लोकसभा स्पीकर भी सक्रिय हो गए हैं।
किन सांसदों को जारी हुए नोटिस
टीएमसी के बागी सांसदों की बात करें तो इसमें काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश चंद्र बरमा बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहेर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी (देव), कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, असित कुमार मल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और प्रसून बनर्जी का नाम शामिल है।