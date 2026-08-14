लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को उनके एक बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। समिति ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए समिति ने राहुल गांधी को 28 अगस्त तक समय दिया है।

यह नोटिस बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस सौंपा गया था। अब इस नोटिस के मद्देनजर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है।

क्यों दिया गया यह नोटिस?

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीन पेज का एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन आरोप लगाया था। यह मामला ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर बहस के दौरान राहुल गांधी द्वारा असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और नियम 353 के तहत बिना पर्याप्त पूर्व सूचना के माननीय गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने से जुड़ा है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में 30 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का नोटिस दाखिल किया था। ये नोटिस पेपर लीक विरोधी विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है।

लोकसभा अध्यक्ष का सौंपा था नोटिस

अनुराग ठाकुर ने अपने पत्र के संबंध में कहा था कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक नोटिस दिया है और लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए हैं।

तीन पेज के नोटिस में भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह मामले में विस्तृत जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजें। नोटिस में राहुल गांधी को सदन और शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई कथित बातचीत का लोकसभा में उल्लेख करते समय नियम 352 का उल्लंघन किया।