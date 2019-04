पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा के बूथ कार्यालय में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हमलावरों ने तीन कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल मामले पर विस्तार से जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा के आरोप लगाती रहती है। इससे पहले बीते चार अप्रैल को ही सिलीगुड़ी में भाजपा के बूथ में एक लटका हुआ शव मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक शख्स करीब 42 वर्ष का था।

Siliguri: Three booth offices of BJP vandalised by unidentified miscreants last night. More details awaited. #WestBengal pic.twitter.com/8wOH13zf0u

— ANI (@ANI) April 15, 2019