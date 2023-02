Lok Sabha 2024: पीएम ने बीजेपी सांसदों को दिया ‘जीत का मंत्र’, कहा- इसके सामने काम नहीं करती सत्ता विरोधी लहर

Lok Sabha Election: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में गरीब और कमजोर वर्ग पर फोकस किया गया था। सांसदों को लोगों के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि लोगों को बजट से क्या मिला है।

लोकसभा चुनाव 2024: पीएम मोदी की बीजेपी सांसदों के साथ बैठक (PTI Photo/Kamal Singh)

