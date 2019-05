लोकसभा चुनाव के बाद हार के कारणों के विश्लेषण के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की खबर आई। राहुल के इस पेशकश पर पूरी वर्किंग कमेटी ने उनसे ऐसा नहीं करने को कहा है। वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि राहुल ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी थी कि राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि, राहुल के इस्तीफे की पेशकश संबंधी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

इससे पहले नई दिल्ली के पार्टी दफ्तर में बैठक शुरू हुई थी। बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं पहुंचे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी यहां 29 में 28 सीटे हार गई है। इतना ही नहीं राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नामों को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। यहां से सिर्फ मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ही चुनाव जीत पाए हैं।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में राज्यों के प्रभारी भी मौजूद रहे। इससे पहले सूत्रों का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे सकते हैं।

