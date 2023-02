LS Dy Speaker: जून 2019 से रिक्त है यह पद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, CJI की बेंच ने विषय को बताया ‘बहुत जरूरी’

Lok Sabha Deputy Speaker: कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार लोकसभा में सभी स्थापित प्रथाओं और परंपराओं को नष्ट कर रही है

Lok Sabha Deputy Speaker: इस पद पर आमतौर पर विपक्षी दलों का कब्जा रहता है। (Image- Indian Express)

