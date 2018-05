अब बीजेपी की सहयोगियों अकाली और शिवसेना ने रोया ईवीएम से छेड़छाड़ का रोना

lok sabha bypoll results: गुरुवार (31 मई) को देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिंग वोटिंग मशीन (ईवीएम) विवाद सामने आया। अबकी बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सहयोगी पार्टियों शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बाजी मारी। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गावित 44589 वोटों से जीते। गावित की जीत के बाद शिवसेना की तरफ से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाने की खबरें आने लगी। समाचार चैनलों को मुताबिक शिवसेना के अनिल देसाई ने मीडिया को बताया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। पालघर से शिवसेना ने बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वांगा के बेटे श्रीनिवास वांगा को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं जीतने वाले उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ने शामिल हुए थे और फायदे में रहे। कांग्रेस ने यहां से दामोदर शिंगडा को मैदान में उतारा था।

Election Commission of India, By Election Result 2018 LIVE: eciresults.nic.in पर ऐसे देख सकते हैं उपचुनाव के नतीजे

पालघर में बीजेपी सांसद चिंतामन वांगा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव लड़े गए। इसके अलावा पंजाब की शाहकोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया की जीत के बाद अकाली उम्मीदवार नायब सिंह कोहाड़ ने भी समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ईवीएम के साथ धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस उम्मीदवार लाडी शेरोवालिया यहां से 38000 वोटों से जीते। यहां के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के रतन सिंह काकड़कलां भी मुख्य लड़ाई में थे। शाहकोट में अकाली विधायक अजीत सिंह कोहाड़ के निधन के बाद खाली हुई थी।

Top Shiv Sena Leader on TIMES NOW: Shiv Sena stoops to shameful low, jolted by trends, Sena blames EVMs @vaishnavi_1001 shares more details #ModiVsAll pic.twitter.com/q0Ncg2k4sz

— TIMES NOW (@TimesNow) May 31, 2018