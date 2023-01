Lok Sabha 2024: ‘अगर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी या केजरीवाल हुए चेहरा तो बीजेपी का फायदा’, ओवैसी ने किया दावा, वजह भी बताई

Lok Sabha elections 2024: असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन फिर पीएम मोदी की प्रशंसा की।

AIMIM chief Asaduddin Owaisi On lok Sabha Elections 2024: असदुद्दीन ओवैसी। (फोटो सोर्स: File/ANI)

