केरल में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच अलग-अलग हिस्सों में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस बीच राज्य के अलुवा में शुक्रवार को बंदी के बीच सड़कें सुनसान नजर आईं। सार्वजनिक और निजी परिवहनों को भी चलने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां तक की आवश्यक सेवाओं को भी सिर्फ सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही काम करने की अनुमति है। सिर्फ केमिस्ट की दुकान ही पूरे टाइम खुली रखी जाएंगी।

