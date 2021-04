उत्तर प्रदेश में बढ़ा ‘लॉकडाउन’, अब सोमवार तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां छूट, कहां बंदी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अभी तक राज्य में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन था लेकिन अब सरकार ने शुक्रवार के भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यानि अब पूरे राज्य में 2 दिन की बजाए तीन लॉकडाउन रहेगा। एएनआई यूपी के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

यूपी में इन दिनों ऑक्सिजन की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कई मरीज अब तक जान गंवा चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को योगी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि आपको ये रवैया छोड़ना होगा कि मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं चलने दी जाएगी।

Lockdown in the state will now remain imposed from Friday evenings to 7 am on Tuesdays. The decision has been taken in the wake of #COVID19 situation.

