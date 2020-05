‘बोगस है पीएम का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज’, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिए आंकड़े तो हो गए ट्रोल

कोरोना संकट से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा है। कांग्रेस ने इस आर्थिक पैकेज को बोगस बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पैकेज को बोगस बताते हुए इससे जुड़े कुछ आंकड़े दिये हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट पर यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा “पीएम द्वारा किए गए बोगस दावों का खुलासा, अबतक लोन प्लस लिक्विडिटी 16.6 लाख करोड़, सब्सिडी प्लस नकद 3.2 लाख करोड़। इस राशि में पुरानी घोषणाएं और कार्यक्रम शामिल हैं। यह एक फ़्रौड पैकेज है।” इसपर एक यूजर ने लिखा “पीएम ने पहले ही बता दिया है कि पैकेजमें सभी घोषणाएं शामिल हैं। आपके शासन से बेहतर है कि जहां सभी पैकेज गांधी के लिए थे।” एक यूजर ने लिखा “इस सरकार की सबसे अच्छी बात है न भ्रष्टाचार है न घोटाला, इतना काफी है।” एक ने लिखा “कांग्रेस 70 साल तक सरकार में रही कुछ नहीं किया। सिर्फ देश को लूटा है।”

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी की गई आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त पर जयराम रमेश ने कहा था कि प्रवासी मजदूर अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि आज की गई घोषणा में साफ दिख रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा एक कंपनी को मिलना है। उन्होंने कहा कि बिजली की खपत स्थिर है या फिर घट रही है, लेकिन वित्त मंत्री परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहती हैं।



बता दें वित्त मंत्री राहत पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त का आज ऐलान करेंगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के सबसे ज्यादा 4987 नए केस सामने आए हैं। वहीं, 120 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अब देश में मृतकों का आंकड़ा 90 हजार 927 पर पहुंच गया है। इनमें 53 हजार 946 एक्टिव केस हैं। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2872 पहुंच गई है।

