BJP बोली- 6 साल, बेमिसाल…लोग एक-एक कर गिनाने लगे बुरा हाल

भारतीय जनता पार्टी को छह साल पहले 16 मई 2014 को भारत की जनता ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दिया था। इसको याद करने के लिए बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है। अपने आधिकारिक अकाउंट से वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी ने लिखा “मोदी सरकार के 6 साल…बेमिसाल।” भाजपा के यह ट्वीट करते ही यूजर्स नाराज़ हो गए और एक-एक कर उनके बुरे हाल गिनने लगे। बॉलीवुड से लेकर पूर्व छात्र नेताओं तक सभी ने उनके इस ट्वीट की आलोचना की।

बीजेपी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा “24 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं और भाजपा छह साल बेमिसाल कर रही है।” एक ने लिखा “पिछले छह साल से आपकी सारी स्कीम फेल हुई हैं। देश में संप्रदायता फैली है। भ्रष्टाचार बढ़ा है लिस्ट बहुत लंबी है । एक ने लिखा “बीजेपी के छह साल बेमिसाल हैं: 45 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 4.5% जी.डी.पी, क्राइम बढ़ा, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश, अधिकतम किसान आत्महत्याएँ, मोब लिंचिंग, 23% गरीबी में वृद्धि, 68000 करोड़ लोन राइट ऑफ, आरबीआई के रिजर्व बेचे।”

6 saal bemisaal, in corruption, misgovernance, Communal mindset, failure in every scheme. List is too, too long.

BJP ke 6 Saal Bemisaal saw :

-45 yrs highest unemployment

-4.5 % GDP

-Highest hate Crimes

-Most unsafe country for women

-Highest farmer suicides

-Mob lynchings

-23% Rise in poverty

-68K cr loan write off

-RBI selling from reserves

-Designated ‘Country of particular concern’.

— Khushboo (@Khush_boozing) May 17, 2020