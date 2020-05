कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने के फैसले को लेकर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने यू-टर्न लिया है। 31 मई के बाद सभी मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को खोलने के बयान को लेकर सीएम ऑफिस से नया बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया गया है कि पीएम मोदी के फैसले का इंतजार है इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले सीएम येदियुरप्पा ने कहा था कि हम 31 मई के बाद सभी मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को खोलने जा रहे हैं लेकिन दो घंटे बाद ही वह अपने बयान से पीछे पलट गए। इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई पेश की गई है जिसमें कहा गया कि मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को खोलने को लेकर हम पीएम मोदी के फैसले का इंतजार करेंगे।

गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण अभी भी जारी है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई है देश में एयरलाइंस सेवा और ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आने का सिलसिला लगतार जारी है।

We will wait for PM’s decision over re-opening of temples, mosques and churches: Karnataka Chief Minister’s Office https://t.co/3dmVNwyYao

— ANI (@ANI) May 27, 2020