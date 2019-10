घर में ही घिरे बिहार के डिप्टी सीएम मोदी! पास-पड़ोस वालों ने किया प्रदर्शन

बिहार में मुसलाधार बारिश से लोगों को भले ही राहत मिल गई हो लेकिन बिहार के कई इलाकों में जलभराव की समस्या से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। जलभराव की समस्या से लोग अधीर हो गए हैं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अपने घर मे लोगों को गुस्सा झेलना पड़ा।

रविवार को पटना के राजेंद्रनगर में लोगों ने शहर में बाढ़ और जलभराव को लेकर सुशील मोदी के घर के सामने ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सुशील मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहें लोगों ने तफ्ती ले रखी थी जिसपर यह मांग लिखी थी कि बारिश के बाद हुए जलजमाव के लिए जो लोग दोषी हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए।सुशील मोदी के घर के बाहर जमा भीड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाया।

Patna: Locals of Rajendra Nagar area protested outside the residence of Deputy Chief Minister of Bihar Sushil Kumar Modi over recent water-logging and floods in the city. pic.twitter.com/JiU5AABaGo

— ANI (@ANI) 13 October 2019