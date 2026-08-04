होर्मुज जलमार्ग संकट के बीच भारत ने इससे अप्रभावित क्षेत्रों से एलएनजी के आयात को बढ़ाने में फुर्ती दिखाई। इसके चलते भारत को मई-जुलाई के बीच गैस की अधिक मात्रा में आयात करने में मदद की। लेटेस्ट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, मार्च और अप्रैल महीने में यानि पश्चिम एशिया युद्ध के शुरुआती दो महीनों में एलएनजी आयात की मात्रा में गिरावट देखी गई थी। जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद होने से भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता कतर से एलएनजी आयात में भारी गिरावट आई लेकिन अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया और अंगोला सहित विविध स्रोतों से माल की आपूर्ति में वृद्धि ने स्थिति को संभालने में मदद की।

एक ओर जहां क्षेत्रीय संघर्ष और महत्वपूर्ण चोकपॉइंट के माध्यम से समुद्री आवागमन में व्यवधान के कारण आसमान छूती कीमतों के बीच कुछ प्रमुख एलएनजी आयात करने वाले देशों ने आयात कम कर दिया , वहीं भारत ने विभिन्न क्षेत्रों से मांग को देखते हुए कीमतों के बजाय आपूर्ति को प्राथमिकता दी जिनमें शहरी गैस वितरण (सीजीडी), उर्वरक, बिजली और सिरेमिक शामिल हैं।

मई-जुलाई में भारत का एलएनजी आयात पिछले साल की तुलना में बढ़ा

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के शिप-ट्रैकिंग डेटा के विश्लेषण के अनुसार, मई-जुलाई में देश का एलएनजी आयात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 15.4% बढ़कर 7.08 मिलियन टन हो गया। मार्च-अप्रैल में आयात की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13% कम हो गई थी। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एलएनजी आयात पर निर्भर है और इस आयात का लगभग 60% हिस्सा होर्मुज जलमार्ग के माध्यम से आता है, मुख्य रूप से कतर और संयुक्त अरब अमीरात से। ये दोनों देश वैश्विक स्तर पर भी प्रमुख एलएनजी निर्यातक हैं।

ईरान और ओमान के बीच स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही संघर्ष के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यहां से आमतौर पर दुनियाभर में तेल और एलएनजी शिपमेंट का पांचवां हिस्सा गुजरता है। आंकड़ों के अनुसार, मई-जुलाई में भारत के लिए एलएनजी की आपूर्ति का सबसे प्रमुख स्रोत अमेरिका था जिसने 21.9 मिलियन टन की आपूर्ति की। इसके बाद नाइजीरिया 1.31 मिलियन टन, ओमान 1.22 मिलियन टन और अंगोला 0.80 मिलियन टन के साथ दूसरे, तीसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

अमेरिका से एलएनजी का आयात पिछले साल की तुलना में 252.8% बढ़ गया जबकि ओमान से आयात 340.9% बढ़ा। नाइजीरिया और अंगोला से आयात क्रमशः 123.8% और 71.3% बढ़ा। साल 2025 में, अमेरिका से औसत मासिक एलएनजी आयात केवल 0.2 मिलियन टन था जबकि नाइजीरिया, ओमान और अंगोला से यह क्रमशः 0.1 मिलियन टन, 0.2 मिलियन टन और 0.1 मिलियन टन था।

यूएई से एलएनजी आयात में गिरावट

गौरतलब है कि मार्च, अप्रैल और मई में भारी गिरावट के बाद, जून और जुलाई में यूएई से भारत के एलएनजी आयात में सुधार हुआ, हालांकि निर्यात के लिए जलमार्ग पर निर्भरता बनी हुई है। मई-जुलाई के दौरान, यूएई से एलएनजी आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 34.4% की गिरावट आई और यह 0.55 मिलियन टन रहा जबकि कतर से आपूर्ति में 91.3% की भारी गिरावट आई और यह 0.23 मिलियन टन पर पहुंच गया। 2025 में, कतर से औसत मासिक एलएनजी आयात 1 मिलियन टन रहने की संभावना है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से आयात 0.3 मिलियन टन रहेगा।

केप्लर की एलएनजी और प्राकृतिक गैस विश्लेषक सोनल रंजन ने कहा, “मार्च-अप्रैल में आई गिरावट के बाद से भारतीय बाजार ने अधिक मजबूती दिखाई है। अकेले जुलाई 2026 के लिए आयात में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपूर्तिकर्ता में अमेरिका और ओमान का दबदबा बना हुआ है जो भारत में कुल एलएनजी आपूर्ति का क्रमशः लगभग 30% और 20% हिस्सा प्रदान करते हैं।” जलमार्ग के माध्यम से आपूर्ति में लगातार आ रही सीमाओं को देखते हुए, एलएनजी की कीमतें ऊंची रहने की संभावना है और इससे कुछ अधिक मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों को वैकल्पिक ईंधन की ओर धकेला जा सकता है।

बाजार पर कैसा होगा असर?

सोनल रंजन ने कहा, “हमें उम्मीद है कि एलएनजी की अनुपलब्धता के कारण एशियाई स्पॉट एलएनजी की कीमतें साल की दूसरी छमाही में 19-20 डॉलर (प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के आसपास बढ़ेंगी। इसलिए, इससे बाजार पर असर पड़ने की संभावना है और उद्योग और बिजली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में मांग में कमी आने की आशंका है।”

आगे चलकर एलएनजी की उपलब्धता पर रंजन ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग के आसपास जारी संकट को देखते हुए उपलब्धता को अबाधित नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा, “मौजूदा हालात में हम लंबे समय तक व्यवधान की आशंका जता रहे हैं। इसलिए, एलएनजी की कम उपलब्धता के कारण भारत को अब अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध एलएनजी के लिए यूरोप और उत्तर-पूर्वी एशिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।”

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