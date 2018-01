Mumbai Bandh News Live Updates: – महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव हिंसा और राज्यभर में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र भवन की सुरक्षा बड़ा दी गई है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के द्वारा मुबंई के असल्फा और घाटकोपर स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। गौरतलब है कि पुणे के पास स्थित भीमा-कोरेगांव में भड़की जातीय हिंसा अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। दलित समुदायों ने आज यानी बुधवार को राज्य में बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से यातायात ठप करने की कोशिश की जा रही है। विभिन्‍न जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम किए गए हैं, वहीं ईस्‍टर्न हाइवे को भी ब्‍लॉक कर दिया गया है। औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक से महाराष्‍ट्र के बीच अंतर-राज्‍य बस परिवहन अस्‍थायी रूप से रोक दिया गया है। पुणे के बारामती और सतारा की तरफ चलने वाली बसें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। डिविजनल सिक्‍योरिटी कमिश्‍नर डी विकास ने कहा, ”पुणे डिविजन की सभी ट्रेन सेवाएं सामान्‍य रूप से चल रही हैं।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दलित प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह ठाणे रेलवे स्टेशन पर ट्रकों को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें जल्द ही खदेड़ दिया गया तथा मध्य रेलवे लाइन पर यातायात बाधारहित है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने गोरेगांव उपनगर में पश्चिमी लाइन पर रेल यातायात भी बाधित करने की कोशिश की। दक्षिण मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में 11वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की है लेकिन बस ऑपरेटरों ने कहा कि वे मुंबई में आज स्कूल बसें नहीं चलाएंगे। स्कूल बस मालिकों के संघ के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम छात्रों की सुरक्षा का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हम दूसरी पारी में बस चला सकते हैं तो इस पर स्थिति देखने के बाद फैसला लेंगे।’’

Here’s Live Updates of Mumbai/Maharashtra Bandh News:

– राज्‍य भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नागपुर के शताब्‍दी स्‍कवायर पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद करा दीं।

– नल्‍लासोपारा स्‍टेशन पर बड़ी संख्‍या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर कब्‍जा कर रखा है। पश्चिमी रेलवे के अनुसार, प्रशासन और सुरक्षा बल रेल यातायात को सामान्‍य बनाने की कोशिशें कर रहे हैं।

#Maharashtra: Large number of protesters have occupied the railway tracks at Nallasopara Station, disrupting rail traffic. Administration & security forces are making all efforts to normalize the train operations-Western Railway #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/xTBjKnP8xU

— ANI (@ANI) January 3, 2018