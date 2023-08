Live

News Live: BRICS सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंचे PM मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘‘दक्षिण अफ्रीका की मेरी यात्रा बहुत सार्थक रही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सार्थक और ऐतिहासिक रहा । हमने इस मंच पर नए देशों का स्वागत किया। हम वैश्विक हित के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे।"

चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद गुरुवार को रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग हो गया। वहीं, ISRO ने 23 अगस्त को चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा (OHRC) द्वारा ली गई चंद्रयान-3 लैंडर की तस्वीरें जारी कीं। हालांकि, इसरो ने बाद में वह तस्वीरें डिलीट कर दीं। वहीं, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर एथेंस पहुंचे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रीस का दौरा करेंगे। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने 15वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में द्विपक्षीय बैठक की। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें Jansatta.com LIVE UPDATE: ग्रीस दौरे पर पीएम मोदी का कार्यक्रम पीएम मोदी की एक दिवसीय ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे ग्रीस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ग्रीक प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और दोनों पक्षों के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। बागची ने कहा कि प्रस्थान करने से पहले, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे जो चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1694931692828729724 LIVE NEWS: इंफाल में अब पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन इंफाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लंबे समय तक बंद रहने पर विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने कहा कि मेरे पास कुछ खबरें आईं कि इंफाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में, मैं जनता को सूचित करना चाहता हूं कि चूंकि इंफाल में हिंसा भड़क उठी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसलिए इंफाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब इंफाल में स्थिति शांत हो गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट काम कर रहा है। जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1694924089411215640 LIVE NEWS: NCP में कोई फूट नहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि वे (अजित पवार) हमारे नेता हैं, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हां, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। LIVE NEWS: इसरो ने डिलीट किया ट्वीट इसरो ने चंद्रयान-3 पर अपना हालिया जारी ट्वीट डिलीट कर दिया है। https://twitter.com/AHindinews/status/1694922435899093210 LIVE UPDATE: चीनी पक्ष की ओर से भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध पेंडिंग पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों ने कहा कि चीनी पक्ष की ओर से भारतीय पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध लंबित था। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लीडर्स लाउंज में अनौपचारिक बातचीत हुई। LIVE NEWS: पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के लिए बॉलीवुड नृत्य अकादमी के ग्रीक छात्र एथेंस में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ग्रीस के एथेंस में PM मोदी के सामने प्रस्तुति देने वाले बॉलीवुड डांस अकादमी की एक छात्रा ने कहा कि हम वास्तव में उत्साहित हैं, यह उनकी ग्रीस की पहली यात्रा है। हम वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं यहां छह साल से हूं और मैंने भारतीय नृत्य भरतनाट्यम सीखा है। https://twitter.com/AHindinews/status/1694859770791124993 प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का समापन करते हुए इसे बेहद सार्थक बताया और वह वहां से यूनान रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने X (ट्विटर) पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की सार्थक यात्रा पूरी की जिसने ब्रिक्स के सफर में एक नया अध्याय शुरू किया है। प्रधानमंत्री अब यूनान रवाना हो गए हैं। चंद्रयान-3 से विक्रम साराभाई का कनेक्शन, पढ़ें पूरी खबर टचडाउन से ठीक पहले चंद्रमा की तस्वीर, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=H1QbYfmTCW0