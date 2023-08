Live

Daily News Live: शिमला में 6 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 16 शव निकाले, तलाशी अभियान में जुटीं NDRF, SDRF और सेना की टीमें

उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड के कारण कर्णप्रयाग-ग्वालदम राजमार्ग का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया।

शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन (Source- ANI)

Go to Live Updates हिमाचल प्रदेश में शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है। NDRF इंस्पेक्टर नफीस खान ने बताया कि खोज और बचाव अभियान का आज छठा दिन है। हमने कल तक 16 शव निकाले। जिन 4 अन्य शवों की सूचना मिली है उनके लिए तलाशी अभियान जारी है। NDRF, SDRF और सेना की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हम सब कुछ मैन्युअली कर रहे हैं। देहरादून के लंघा रोड पर जाखन गांव में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान जारी है। SDRF ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस तोताघाटी में पहाड़ से 100 मीटर ऊपर लैंडस्लाइड के कारण NH-58 ऋषिकेश-बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live News: उद्यान एक्सप्रेस में आग सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उद्यान एक्सप्रेस में आग लग गई। घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई।हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692748876514738233 Live News: पीएम मोदी ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692752836877226191 Live Update: अररिया में पत्रकार की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार अररिया में पत्रकार की हत्या के मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बिहार पुलिस ने जानकारी दी कि 4 आरोपियों विपिन यादव, भावेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी रूपेश यादव और क्रांति यादव अररिया जेल में हैं और पुलिस उन्हें रिमांड पर ले रही है। 2 आरोपी फरार हैं। LIVE NEWS: प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो जीत हासिल करेंगी- प्रियंका चतुवेर्दी शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा कि INDIA गठबंधन फ्रंटफुट पर है। गठबंधन इस बात पर चर्चा करेगा कि सीट के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो जीत हासिल करेंगी। https://twitter.com/AHindinews/status/1692767591520154061 Delhi Live: दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण जलभराव भारी बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। https://twitter.com/AHindinews/status/1692749737815162893 हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को राज्य के 10 जिलों में अलग-अगल स्थानों पर 21 तथा 22 अगस्त को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम विभाग कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आगामी 48 घंटे के दौरान पहाड़ी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश, पढ़ें पूरी खबर हिमाचल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=JMrYU5oFsDg