प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो : ANI)

Go to Live Updates Today Latest News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, शिखर सम्मेलन विश्व भर से नीति निर्माताओं, प्रमुख कारोबारियों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्यूनिक पर विचार-विमर्श और चर्चा के लिए एक मंच पर लाया है। बिजनेस 20 (B20) तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 अगस्त 2023 से शुरू हुआ है। इसमें करीब 55 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ ने कहा कि हम चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। वैज्ञानिक मिशन के अधिकांश उद्देश्य पूरे होने जा रहे हैं। सभी वैज्ञानिक डेटा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम आने वाले 14 दिनों में चंद्रमा से डेटा मापना जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसा करते हुए हम विज्ञान में सफलता हासिल करेंगे। हम अगले 13-14 दिनों के लिए उत्साहित हैं। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इससे पूरे देश का विकास होगा यही हमारा मिशन है। हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमें दिया है।