News Live: आज श्रीनगर में गांधी परिवार की ‘फैमिली ट्रिप’, सोनिया के साथ राहुल-प्रियंका भी दिखेंगे साथ

Breaking News Latest Update: ग्रीस दौरे से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने इसरो मुख्यालय में ISRO प्रमुख एस सोमनाथ और चंद्रयान-3 मिशन में शामिल अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की।

श्रीनगर में राहुल गांधी (Source- PTI)

Go to Live Updates Today Latest News Live Updates: कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन दिवसीय निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे। पार्टी संसदीय दल की प्रमुख और उनकी मां सोनिया गांधी भी शनिवार को यहां पहुंचेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी श्रीनगर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राहुल एक हाउसबोट में ठहरे हुए हैं और परिवार के शनिवार को रैनावारी इलाके में एक होटल में ठहरने की संभावना है। इस दौरान गांधी परिवार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह पूरी तरह से निजी, पारिवारिक दौरा है और पार्टी के किसी भी नेता के साथ कोई राजनीतिक वार्ता या बैठक नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले तीन भाजपा विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक गौरीशंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com LIVE NEWS: वह हमारे प्रधानमंत्री हैं- इसरो वैज्ञानिक इसरो वैज्ञानिक पद्मावती ने कहा कि PM मोदी ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को शिवशक्ति नाम दिया है और चंद्रयान-2 के लैंडिंग स्थल को 'तिरंगा' नाम दिया है। यह हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है कि वह आज यहां आए और ऐसी प्रेरक बातें की। वास्तव में यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि वह हमारे प्रधानमंत्री हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1695307965023318432 LIVE NEWS: वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में एक वीडियो संदेश में PM मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत सिर्फ वह नहीं है जो पत्थर में गढ़ी जाती है, यह परंपराएं, रीति-रिवाज और त्यौहार भी हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा मानना है कि विरासत आर्थिक विकास और विविधीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। https://twitter.com/AHindinews/status/1695293123252109767 LIVE UPDATE: 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है आदित्य-L1 मिशन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम.देसाई ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, हमने आदित्य-L1 मिशन की योजना बनाई है और यह तैयार है। संभावना है कि इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। https://twitter.com/ANI/status/1695297571395387860 LIVE NEWS: PM का रोड शो राजनीति से प्रेरित था- कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि PM मोदी वैज्ञानिकों से मिलने गए, देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये गर्व की बात होती अगर ये रोड शो उन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। PM का रोड शो राजनीति से प्रेरित था। LIVE NEWS: प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंचते ही व्यक्तिगत रूप से यहां आए- इसरो के CBPO निदेशक इसरो के CBPO निदेशक सुधीर कुमार एन. ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंचते ही व्यक्तिगत रूप से यहां आए। उन्होंने कहा कि वह जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहते थे। इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रयान-3 प्वाइंट को 'शिवशक्ति' प्वाइंट और चंद्रयान-2 प्वाइंट को 'तिरंगा' नाम दिया है। उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। यह सफलता का जश्न मनाने के लिए है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों की टीम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-3 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वह प्वाइंट अब 'तिरंगा' कहलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, उस स्थान को 'शिवशक्ति' के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता पर भावुक हुए पीएम मोदी, पढ़ें पूरी खबर अब हर साल मनेगा नेशनल स्पेस डे, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=W-6a122-Jrk